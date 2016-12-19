В Екатеринбурге задержан бывший министр строительства

В Екатеринбурге вечером 19 декабря задержали бывшего министра строительства Михаила Шилиманова, сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

Он в партнерстве с шансонье Александром Новиковым еще в 2008 году взял 150 млн рублей с пайщиков будущего коттеджного поселка «Бухта Квинс», но малоэтажки на берегу Шарташа так и не были построены.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Именно в рамках расследования этого дела был задержан Шилиманов. Сам Новиков на свободе.