19 декабря 2016, 15:04
ФАС проверит цены на флагманские смартфоны
Федеральная антимонопольная служба заподозрила производителей смартфонов, выпускаемых под марками LG, Sony, Alcatel и Asus, в ценовом сговоре. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который цитирует «Интерфакс».
Речь идет о ценах на флагманские модели смартфонов —Sony Xperia, Asus ZenFone, LG G5 SE и Alcatel IDOL 4S, отметили в ведомстве.
«В связи с жалобами мы направили запросы в компании LG, Alcatel, Sony и Asus из-за подозрения в сговоре по ценам на смартфоны в РФ», — сообщили в ФАС.
Минувшим летом ФАС заявляла о возбуждении дела против Apple из-за координации цен на iPhone 6S и iPhone 6S Plus в российских розничных сетях.
В ноябре ФАС в том же обвинила компанию Samsung.
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