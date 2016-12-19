ФАС проверит цены на флагманские смартфоны

Федеральная антимонопольная служба заподозрила производителей смартфонов, выпускаемых под марками LG, Sony, Alcatel и Asus, в ценовом сговоре. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который цитирует «Интерфакс».

Речь идет о ценах на флагманские модели смартфонов —Sony Xperia, Asus ZenFone, LG G5 SE и Alcatel IDOL 4S, отметили в ведомстве.

«В связи с жалобами мы направили запросы в компании LG, Alcatel, Sony и Asus из-за подозрения в сговоре по ценам на смартфоны в РФ», — сообщили в ФАС.

Минувшим летом ФАС заявляла о возбуждении дела против Apple из-за координации цен на iPhone 6S и iPhone 6S Plus в российских розничных сетях.

В ноябре ФАС в том же обвинила компанию Samsung.