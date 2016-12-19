19 декабря 2016, 22:11
Мэр Анкары связал убийство посла РФ с гибелью Су-24
Мэр Анкары Мелих Гегчек прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, заявив, что к нему могут быть причастны те же люди, которые принимали участие в атаке на российский бомбардировщик Су-24, передает «Интерфакс».
По словам Гегчека, нападавший намеревался навредить российско-турецким отношениям и мог быть участником группировки «Фето».
Ранее обнародованная СМИ информация о том, что стрелявший являлся выпускником полицейской школы, в настоящее время проверяется.
Ранее МИД РФ подтвердил смерть Андрея Карлова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся терактом.
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