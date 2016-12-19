Мэр Анкары связал убийство посла РФ с гибелью Су-24

Мэр Анкары Мелих Гегчек прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, заявив, что к нему могут быть причастны те же люди, которые принимали участие в атаке на российский бомбардировщик Су-24, передает «Интерфакс».

По словам Гегчека, нападавший намеревался навредить российско-турецким отношениям и мог быть участником группировки «Фето».

Ранее обнародованная СМИ информация о том, что стрелявший являлся выпускником полицейской школы, в настоящее время проверяется.

Ранее МИД РФ подтвердил смерть Андрея Карлова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся терактом.