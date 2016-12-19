Путин назвал задачи правительства на 2017 год

Глава российского государства Владимир Путин провел итоговую в 2016 году встречу с членами правительства РФ, в ходе которой очертил круг наиболее важных задач на грядущий год. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Нам нужно обеспечить рост производительности труда, на этой базе добиться роста ВВП, предпринять необходимые дальнейшие шаги для структурных изменений в экономике и, безусловно, сделать все для того, чтобы обеспечить выполнение майских указов, прежде всего, конечно, в социальной сфере», — отметил президент России.

Он подчеркнул, что выполнение майских указов необходимо в первую очередь обеспечить в повышении зарплат работников бюджетной сферы, а также в улучшении предпринимательского климата в стране. Путин отметил и важность достижения заявленных показателей в демографии и здравоохранении населения.

«Для того, чтобы все эти задачи решить, без всяких сомнений, нужно эффективно работать с нашими коллегами в регионах Российской Федерации, нужно продолжить диалог с депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, с тем чтобы все наши усилия принимались совместно, с общим пониманием единых целей. Хотел бы вас именно на такую совместную работу нацелить», — сказал президент РФ.

Вместе с тем Путин отметил, что «несмотря на все сложности, Правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом».

«Да, действительно, у нас еще продолжается некоторый спад, но по сравнению со спадом ВВП прошлого года это день и ночь. И есть все основания сказать, что в следующем году мы уже выйдем на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — заявил лидер страны.

Путин также осветил достижения России в текущем году в сфере макроэкономики, положительные изменения в машиностроении и сельском хозяйстве.

«Вообще самое главное, что удалось сделать Правительству за 2016 год, – это добиться оптимального баланса между решением задач в сфере экономики и в сфере социального развития. Это было непросто, но в целом этот баланс был найден», — отметил президент.

Владимир Путин поблагодарил всех членов правительства за проделанную работу и поздравил с наступающим Новым годом.