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19 декабря 2016, 21:55
«Исламское государство» Мария Захарова МИД России Турция убийство

МИД РФ назвал убийство посла в Турции терактом

Представитель МИД Мария Захарова
Представитель МИД Мария Захарова
http://glavpost.com/

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что РФ квалифицирует убийство посла в Турции Андрея Карлова как террористический акт, передает ТАСС.

По словам Захаровой, МИД РФ находится на связи с турецкими официальными лицами, от которых получил заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование.

Напомним, российский посол был застрелен на церемонии открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.

Впоследствии стало известно, что стрелявшим был выпускник полицейской школы, который до ликвидации его силовиками выкрикивал «Аллах акбар».

«Мы начинаем получать соболезнования в адрес России в связи с убийством российского посла в Турции. Одно из первых пришло по линии ЕС от госпожи Могерини, которая высказала от лица стран, входящих в это объединение, сочувствие российской стороне и крайнее неприятие того, что произошло, со словами осуждения», — сказал представитель МИД России.

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