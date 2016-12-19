МИД РФ назвал убийство посла в Турции терактом

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что РФ квалифицирует убийство посла в Турции Андрея Карлова как террористический акт, передает ТАСС.

По словам Захаровой, МИД РФ находится на связи с турецкими официальными лицами, от которых получил заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование.

Напомним, российский посол был застрелен на церемонии открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.

Впоследствии стало известно, что стрелявшим был выпускник полицейской школы, который до ликвидации его силовиками выкрикивал «Аллах акбар».

«Мы начинаем получать соболезнования в адрес России в связи с убийством российского посла в Турции. Одно из первых пришло по линии ЕС от госпожи Могерини, которая высказала от лица стран, входящих в это объединение, сочувствие российской стороне и крайнее неприятие того, что произошло, со словами осуждения», — сказал представитель МИД России.