Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 33 человек

В пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области сообщили, что число погибших от алкогольного отравления в Иркутске достигло 33 человек, передает «Медуза».

«По данным на 17:00 по местному времени всего (в больницы) доставлены 54, умерли 33 человека», — заявили в региональном СКР.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате отравления средством для принятия ванн «Боярышник» составило 26 человек, а общее число отравившихся — 42 человека.

В Иркутске обнаружено более 100 точек реализации вещества. Региональное управление Следственного комитета сообщало о задержании двух распространителей спиртосодержащей продукции.