19 декабря 2016, 12:52
Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 33 человек
В пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области сообщили, что число погибших от алкогольного отравления в Иркутске достигло 33 человек, передает «Медуза».
«По данным на 17:00 по местному времени всего (в больницы) доставлены 54, умерли 33 человека», — заявили в региональном СКР.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате отравления средством для принятия ванн «Боярышник» составило 26 человек, а общее число отравившихся — 42 человека.
В Иркутске обнаружено более 100 точек реализации вещества. Региональное управление Следственного комитета сообщало о задержании двух распространителей спиртосодержащей продукции.
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