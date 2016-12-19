Число жертв массового отравления в Иркутске приблизилось к 50

Жертвами массового отравления алкогольсодержащей жидкостью в Иркутске, по последним данным, стали 48 человек. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинского района города.

Всего от отравления лосьоном «Боярышник» пострадали 57 человек.

19 декабря продажу этой «жидкости для ванн» в Иркутске запретили. В городе введен режим ЧС. В жидкости был обнаружен метиловый спирт, причем на этикетке этого не указывалось.

Задержаны два бизнесмена, которых подозревают в распространении суррогата.