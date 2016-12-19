Трамп раскритиковал поведение сторонников Хиллари Клинтон
Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что его сторонники подверглись бы осуждению, если бы стали вести себя так, как сторонники проигравшего выборы в президенты кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Если бы мои многочисленные сторонники выступали и угрожали людям, как делают те, кто проиграл выборы, они бы подверглись презрению и самым резким оценкам!» — написал Трамп.
If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2016 г.
Напомним, команда Трампа иронически оценила сообщения о том, что победить на выборах 8 ноября миллиардеру помогло вмешательство российских хакеров.
Сам избранный президент счел информацию об участии России в выборах «смешной» и предположил, что эти слухи распространяют представители Демократической партии. По его мнению, таким образом они пытаются оправдать провал своего кандидата.
Официальный представитель Управления Директора Национальной разведки (ODNI) США отказался говорить о наличии доказательств участия российских хакеров в фальсификации выборов президента. Однако информированные источники СМИ сообщили, что их попросту не существует.