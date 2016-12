Трамп раскритиковал поведение сторонников Хиллари Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что его сторонники подверглись бы осуждению, если бы стали вести себя так, как сторонники проигравшего выборы в президенты кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Если бы мои многочисленные сторонники выступали и угрожали людям, как делают те, кто проиграл выборы, они бы подверглись презрению и самым резким оценкам!» — написал Трамп.

If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names!