Трамп раскритиковал поведение сторонников Хиллари Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что его сторонники подверглись бы осуждению, если бы стали вести себя так, как сторонники проигравшего выборы в президенты кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Если бы мои многочисленные сторонники выступали и угрожали людям, как делают те, кто проиграл выборы, они бы подверглись презрению и самым резким оценкам!» — написал Трамп.

If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2016 г.

Напомним, команда Трампа иронически оценила сообщения о том, что победить на выборах 8 ноября миллиардеру помогло вмешательство российских хакеров.

Сам избранный президент счел информацию об участии России в выборах «смешной» и предположил, что эти слухи распространяют представители Демократической партии. По его мнению, таким образом они пытаются оправдать провал своего кандидата.

Официальный представитель Управления Директора Национальной разведки (ODNI) США отказался говорить о наличии доказательств участия российских хакеров в фальсификации выборов президента. Однако информированные источники СМИ сообщили, что их попросту не существует.