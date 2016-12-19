19 декабря 2016, 20:25
В Госдуму на ратификацию поступило соглашение по «Турецкому потоку»
Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Анкарой о строительстве газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соглашение должно быть ратифицировано, «так как устанавливает правила, отличные от предусмотренных российским законодательством», говорится в сообщении.
«Турецкий поток» создается «для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для транзитной транспортировки российского газа через нее в сопредельные ей государства».
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