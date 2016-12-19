В Турции усилили охрану российской дипмиссии

Власти Турции усилили охрану российской дипмиссии после убийства в Анкаре посла РФ, сообщает РИА Новости.

Сегодня на посла России в республике Андрея Карлова было совершено покушение. На российской фотовыставке в него выстрелил мужчина. Карлов скончался в больнице.

Стрелявший в него оказался 22-летним гражданином Турции. Он был застрелен полицией.

В сети появилась видеозапись нападения.

«Сегодня трагичный день для российской дипломатии», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.