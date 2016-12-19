19 декабря 2016, 20:48
В Турции усилили охрану российской дипмиссии
Власти Турции усилили охрану российской дипмиссии после убийства в Анкаре посла РФ, сообщает РИА Новости.
Сегодня на посла России в республике Андрея Карлова было совершено покушение. На российской фотовыставке в него выстрелил мужчина. Карлов скончался в больнице.
Стрелявший в него оказался 22-летним гражданином Турции. Он был застрелен полицией.
В сети появилась видеозапись нападения.
«Сегодня трагичный день для российской дипломатии», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
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