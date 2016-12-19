Британского 101-летнего педофила приговорили к 13 годам тюрьмы

Британский суд приговорил 101-летнего Ральфа Кларка к 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Он стал самым старым подсудимым в истории английского права, сообщает Sky News.

Ранее бирмингемский суд признал его виновным в 21 эпизоде насилия, которые он совершил в 1970-х — 1980-х годах.

Судья Ричард Бонд сообщил, что изначально считал Кларка слишком «старым и немощным» для того, чтобы дожить до конца тюремного срока — у него есть проблемы с дыханием, диабет, существенные ограничения слуха, зрения и подвижности.

Однако преступления престарелого педофила были «настолько серьезны», что ему пришлось вынести обвинительный вердикт. Судья заявил, что Кларк совершал преступления много лет, дети не могли защитить себя, а некоторым из них Кларк давал деньги на сладости.

Сам Кларк отнесся к процессу равнодушно и был невозмутим.

«Вокруг моего гаража всегда крутилось множество детей, я ремонтировал им велосипеды», — сообщил он.