Трамп определился с кандидатом на пост министра армии США

Преемник Барака Обамы на посту президента США республиканец Дональд Трамп собирается назначить главой министерства армии США основателя компании Virtu Financial Винсента Вайолу, передает Reuters со ссылкой на команду избранного президента.

«Смотря на его воинскую службу или очень впечатляющий послужной список в ведении бизнеса, можно сказать, что Винсент Вайола доказывал на протяжении всей своей жизни, что он знает, как быть лидером и как достичь результатов несмотря на любые препятствия», — отмечается в пресс-релизе представителей Трампа.

Вайола — ветеран американской армии, он основал ряд компаний, включая фирму, оказывающую услуги высокочастотной торговли Virtu Financial.

Отметим, что самому Трампу еще предстоит пройти на пути к Овальному кабинету еще процедуру голосования выборщиков, которая проводится 19 декабря и завершится в 23:00 мск.