Глава Роскомнадзора заявил о блокировке всех сайтов о суицидах

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о результатах деятельности его ведомства по борьбе с сайтами и интернет-сообществами, распространяющими информацию о самоубийствах. В эфире телеканал НТВ он заявил, что в России не существует открытых ресурсов, посвященных суициду.

«Нами заблокировано более 10 тысяч сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяют. С 2012 года такая работа проводилась. На сегодняшний день можно сказать, что открытых сообществ и сайтов не существует. Основная проблема — это закрытые сообщества», — заметил Жаров, добавив, что РСКН постоянно отслеживает посвященные этой тематике сообщества.

Напомним, в конце ноября Филиппу Будейкину, администратору «группы смерти» «ВКонтакте» было предъявлено обвинение по статье о доведении до самоубийства. Он был заключен под стражу. Следствие утверждает, что в результате деятельности его группы покончили с собой 15 подростков. Пятерых удалось спасти.

По информации следователей, Будейкин требовал от будущих самоубийц перед роковым шагом удалять переписку с ним из соцсети.