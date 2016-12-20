Число погибших от отравления в Иркутске выросло до 55 человек

Еще один человек умер в Иркутске, отравившись парфюмерным косметическим средством «Боярышник». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых ведомствах региона.

«К настоящему времени есть информация о 55 погибших, всего пострадали от отравления 94 человека», — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в больницах находится 28 пострадавших, 13 из них — в крайне тяжелом состоянии.

Отравившиеся «Боярышником» жители Иркутска в возрасте от 25 до 50 лет стали поступать в больницы вечером 17 декабря. Выяснилось, что все они употребляли внутрь это средство для ванн.

Минздрав региона сообщил, что жидкость содержала метанол, несмотря на указанный на этикетке этиловый спирт.

В связи с массовым отравлением и гибелью людей сначала в Иркутске, а затем и по всей области был введен режим ЧС.

Следственные органы начали массовые проверки. Были задержаны семь человек, обнаружены две точки продажи «Боярышника» и один цех по его производству.

«Необходимо ликвидировать все цеха, изготавливающие контрафактную спиртосодержащую жидкость "Боярышник" и ему подобные. Проверки должны пройти по всей территории Иркутской области, особенно в отдаленных районах, чтобы предотвратить распространение этого смертельного зелья и гибель людей», — заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании региональной комиссии по ЧС.