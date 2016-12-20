Facebook удалил фотографию Захаровой с послом по ошибке

Администрация социальной сети Facebook направила официальному представителю МИД России Марии Захаровой сообщение, в котором говорится, что фотография с убитым в Турции российским послом была удалена по ошибке. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на скриншот сообщения.

«Члены команды Facebook случайно удалили вашу публикацию на Facebook. Произошла ошибка, приносим свои искренние извинения», — говорится в сообщении администрации соцсети. Материал восстановлен и доступен для пользователей.

Ранее Захарова заявила, что не удаляла указанную фотографию. «Удаление админами компании Фейсбук из моего аккаунт фотографии убитого посла Андрея Карлова — это акт не цензуры, но информационной диверсии», — написала она на своей странице в соцсети.

Посол России в Турции Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Это произошло 19 декабря в Анкаре.