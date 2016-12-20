В Турции допустили наличие сообщника у убийцы Андрея Карлова

Сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший 19 декабря в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова, вероятно, действовал не один. Об этом сообщает The Week со ссылкой на официальный турецкий источник.

«Убийство было исключительно профессионально спланировано, это не работа одного человека», — сообщил источник.

В свою очередь, Государственное информационное агентство Турции сообщило во вторник, что Мевлют Мерт Алтынташ, 22-летний выпускник полицейской школы, взял отпуск в полиции и забронировал 14 декабря номер в отеле рядом с картинной галереей, где произошло убийство посла.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник сообщил, что российская оперативно-следственная группа, которая примет участие в расследовании убийства посла Карлова, уже прибыла в Анкару. Также во вторник российский лидер Владимир Путин заявил, что расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова продолжается.