СМИ узнали о возможной национализации турецких активов «Газпрома»

«Газпром» может потерять собственную долю и долю Газпромбанка в турецкой компании Akfel Holding. О возможной национализации крупнейшего газового актива «Коммерсанту» рассказали близкие к Akfel источники.

Собеседники издания сообщили, что по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом компания, являвшаяся крупнейшим частным импортером газа, была фактически национализирована турецкими властями.

«Газпром» владеет миноритарным пакетом в Akfel Holding и действующим контрактом на поставку 2,25 млрд куб. метров газа в год. На долю турецкой компании приходится 55% поставок «Газпрома» частным турецким импортерам и примерно 20% от всех поставок российского газа в Турцию. Издание подсчитало, что выручка группы составляет 400-500 млн долларов.

6 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что попытался обсудить эту проблему с премьером Турции Бинали Йылдырымом. Однако дипломат не дал «предметных пояснений».

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции»,— рассказал собеседник издания, близкий к «Газпрому». Он также добавил, что, видимо, актив «забрали с концами».

От комментариев в «Газпроме» и Akfel отказались, поэтому пока неизвестно, какие шаги предполагается предпринять.

В начале декабря «Газпром» подписал контракт по прокладке первой ветки «Турецкого потока». Разумеется, поддержание рабочих отношений с турецкими властями находится в сфере интересов компании.