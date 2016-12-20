Роспотребнадзор не будет вводить запрет на спиртосодержащие жидкости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство не собирается вводить полный запрет на реализацию парфюмерной и спиртосодержащей продукции. Об этом она сообщила ТАСС.

«Парфюмерная продукция и спиртосодержащие жидкости — это раздельные виды продукции, по раздельным видам промышленности. И если такой запрет будет вводиться, то он будет предварительно детально и подробно проработан», — сказала Попова.

Она также посоветовала россиянам при выборе шампанских вин для новогоднего стола ориентироваться на качество спиртного, а не на страну-производителя.

«Тенденция на отечественном рынке такова что, к сожалению, импортная продукция по показателям качества и безопасности не лучше, чем российская продукция», — подчеркнула Попова.

Напомним, по последним данным, из-за отравления парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске скончались 55 человек. Всего пострадали 94 человека.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал пресечь оборот спиртосодержащей продукции в России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трагедия в Иркутске требует самого пристального внимания, и что российский президент Владимир Путин в курсе происходящего.