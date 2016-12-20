В Подмосковье изъяли более 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Главное управление МВД России по Московской области сообщило о ликвидации в Сергиево-Посадском районе цеха по производству нелегальной алкогольной продукции. Соответствующая информации размещена на официальном сайте ведомства.

«В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято более 100 тысяч бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных российских брендов, 145 тысяч марок акцизного сбора, которые по результатам проведенного исследования являются поддельными», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Цех был оборудован автоматизированной линией розлива алкогольной продукции полного цикла.

Следственным управлением УМВД РФ возбуждено уголовное дело по статье 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления лиц, имеющих отношение к организации нелегального производства алкогольной продукции.

Напомним, что 19 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину разобраться с оборотом спиртосодержащей жидкости в стране, а также потребовал принять все необходимые меры для изъятия из незаконного оборота в рознице спиртосодержащей продукции. Такое решение было принято в связи с массовым отравлением в Иркутске.