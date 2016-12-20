Умер актер Александр Яковлев

19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни скончался актер Александр Яковлев. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Он снялся в фильмах «Медный ангел», «Путейцы», «Легенда №17», «Вий», «Визит к Минотавру», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Широкому зрителю он более всего запомнился ролью штабс-капитана, организовавшего нападение на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

За роль в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция» он получил премию VIII Международного фестиваля «DetectiveFEST».

Дата и место прощания с актером пока не называются.