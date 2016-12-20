СМИ сообщили о связи арестованного следователя СКР с делом о хищении в «БФГ-Кредите»

Старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) подполковник юстиции Александр Сорокин, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от адвоката, занимался делом о присвоении почти 2,3 млрд рублей банка «БФГ-Кредит», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, а также на представителей двух акционеров финучреждения.

По информации источников, именно с делом «БФГ-Кредит» непосредственно связано преследование Сорокина. В свою очередь, адвокат следователя Максим Пашков отказался комментировать РБК эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. В пресс-службе СКР не смогли ответить на вопросы издания.

Следователь Сорокин был арестован 3 декабря. 6 декабря информацию о его аресте подтвердили в СКР. 12 декабря Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Александра Сорокина на постановление о его заключении под стражу. Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Сорокина дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, старший следователь ГСУ получил от адвоката взятку в виде денег в сумме 50 тысяч долларов США за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

В банке «БФГ-Кредит» находились средства крупнейших государственных телерадиокомпаний — Первого канала, ВГТРК и «России сегодня». В апреле в банке была введена временная администрация. В июле у него была отозвана лицензия, а в сентябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд рублей.