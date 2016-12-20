20 декабря 2016, 08:23
Госдеп США подтвердил задержание стрелявшего у посольства в Анкаре
Представитель Госдепа США подтвердил сообщение о стрельбе около американского посольства в Анкаре. Как сообщает РИА Новости, пострадавших нет, преступник задержан.
«Никто не пострадал, когда человек, державший в руках пистолет, произвел несколько выстрелов во время инцидента возле входа в наше посольство в Анкаре. Турецкие власти взяли человека под стражу и начали расследование. Мы высоко ценим их оперативные действия», — рассказал агентству собеседник.
Ранее издание Daily Sabah сообщило, что вооруженный пистолетом человек попытался попасть в посольство США, но был взят под стражу.
FOOTAGE: Police arrest the gunman outside the US Embassy in Ankara. He swears and says "don't play with us" pic.twitter.com/ZmFzYR2kq0— DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.
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