Госдеп США подтвердил задержание стрелявшего у посольства в Анкаре

Представитель Госдепа США подтвердил сообщение о стрельбе около американского посольства в Анкаре. Как сообщает РИА Новости, пострадавших нет, преступник задержан.

«Никто не пострадал, когда человек, державший в руках пистолет, произвел несколько выстрелов во время инцидента возле входа в наше посольство в Анкаре. Турецкие власти взяли человека под стражу и начали расследование. Мы высоко ценим их оперативные действия», — рассказал агентству собеседник.

Ранее издание Daily Sabah сообщило, что вооруженный пистолетом человек попытался попасть в посольство США, но был взят под стражу.

FOOTAGE: Police arrest the gunman outside the US Embassy in Ankara. He swears and says "don't play with us" pic.twitter.com/ZmFzYR2kq0