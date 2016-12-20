Порошенко презентовал первый украинский самолет без российских комплектующих

Киевское госпредприятие «Антонов» завершило постройку демонстратора нового многоцелевого Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн для Саудовской Аравии, который является первым самолетом «Антонова» без российских комплектующих. Об этом во вторник в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня день рождения у нового самолета АН-132 D. Самолет был создан в рекордно короткие сроки за 1,5 года. Уверен, у него большое будущее. Поздравляю с этой победой всех авиастроителей и желаю новому самолету счастья. Слава Украине!» — отметил глава украинского государства.

Как отмечают на украинском госпредприятии, Ан-132D является первым самолетом в линейке «Антонова» без российских комплектующих. Самолет предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, он сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов.

Стоимость самолета пока не известна. Ан-132 будет оснащаться двигателями Pratt & Whitney - это пожелание заказчика. Решение о том, будет ли подписан твердый контракт на 80 самолетов, будет принято после поставки первого образца.