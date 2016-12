В Цюрихе найден мертвым подозреваемый в нападении на мусульманский центр

Сотрудники полиции Цюриха прекратила поиски напавшего на мусульманский центр в связи с обнаружением тела мужчины, который, предположительно, и совершил нападение.

Полиция сообщила, что детали будут представлены позднее в ходе прямой трансляции пресс-конференции 20 декабря.

Nach Schiesserei in islamischem Zentrum in Zürich ist der Täter ermittelt und die Fahndung eingestellt. Mehr an Medienkonferenz um 14 Uhr.