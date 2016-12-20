Савченко официально исключили из фракции «Батькивщина»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий зачитал в парламенте официальное решение об исключении депутата Надежда Савченко из фракции партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Отмечается, что такое решение принято в связи с несовместимостью деятельности Савченко с программой «Батькивщины». Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

«Сообщаю, что депутатская фракция политической партии "ВО "Батькивщина" на своем заседании 16 декабря 2016 приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в ВРУ», — сказал Парубий.

Фракция «Батькивщина» объявила об исключении Савченко из своего состава 15 декабря. Тимошенко заверила, что «Батькивщина» не будет поднимать вопрос о лишении Савченко депутатского мандата.

Напомним, что Надежда Савченко отказалась согласовывать свои публичные действия с коллегами по фракции. В декабре в Минске она провела переговоры с руководителями самопровозглашенных ДНР, ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.