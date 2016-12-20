Полиция Берлина поймала предполагаемого террориста

Берлинская полиция сумела задержать подозреваемого в террористической атаке на толпу посетителей рождественской ярмарки, пишет газета Bild.

По данным издания, в кабине автомобиля на момент совершения наезда находились два человека, и пассажир был обнаружен мертвым.

У грузовика, жертвами наезда которого стали по меньшей мере девять человек, были польские номера, зарегистрированные в городе Гданьске.

Очевидцы трагедии поделились с журналистами предположениями о том, что водитель мог быть выходцем из Восточной Европы.

По словам свидетельницы случившегося, посетители ярмарки пытались спастись из-под колес грузовика, как могли, и некая женщина кричала: «Идиот въехал в толпу».

Берлинская полиция обратилась к жителям столицы с призывом по возможности не покидать свои дома. Обнародованная СМИ информация о том, что случившееся было террористическим актом, пока не получила подтверждения.