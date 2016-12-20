Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 декабря 2016, вторник, 11:07
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
20 декабря 2016, 08:09
Берлин Германия полиция теракт

Число жертв наезда в Берлине увеличилось до 12 человек

Наручники у полицейского
Наручники у полицейского
Pixabay

Берлинская полиция сообщила на своей странице в Twitter, что от ранений в больницах скончались еще три человека, пострадавших при наезде грузовика на прохожих в столице Германии.

Число жертв увеличилось до 12 человек. Полицейские также уточнили, что всего госпитализированы 48 человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами наезда стали 9 человек.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в террористической атаке. В кабине автомобиля также был обнаружен мертвый пассажир.

У грузовика были польские номера, зарегистрированные в Гданьске.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Андрей Карлов
Совбез ООН признал убийство посла РФ в Турции терактом
Полиция в Германии
Полиция подтвердила умышленный наезд грузовика на толпу в Берлине
Здание Газпрома, головной офис
СМИ узнали о возможной национализации турецких активов «Газпрома»
Алексей Навальный в Новосибирске
СМИ сообщили о решении Кремля не допустить участия Навального в выборах
Иркутск
Во всей Иркутской области введен режим ЧС из-за отравлений «Боярышником»
Архив новостей

Самое читаемое

Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
Курильские острова
Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
Леонид Кравчук
Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ
Каталог ИНИОН
ИНИОН. «Несокращенные будут завидовать сокращенным»
Алексей Миллер и Андрей Коболев
«Нафтогаз Украины» счел неподъемной сумму компенсации «Газпрому»
10:56 Впервые в истории получен спектр антиводорода
10:48 Следователи вылетели в Анкару для расследования убийства посла Карлова
10:36 Пентагон сообщил о возрате Китаем захваченного подводного беспилотника
10:26 СМИ сообщили о планах Обамы блокировать бурение в Арктике
10:12 СМИ узнали о возможной национализации турецких активов «Газпрома»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
20 декабря 1985 года родилась Елизавета Боярская, актриса
10:09 СМИ сообщили о планах акционеров «О’кей» продать торговую сеть
09:42 Госдума ускоренно рассмотрит поправки к закону о парламентском контроле кабмина
09:38 Во всей Иркутской области введен режим ЧС из-за отравлений «Боярышником»
09:31 На Филевской линии метро встал поезд
09:20 СМИ сообщили о решении Кремля не допустить участия Навального в выборах
09:19 Полиция подтвердила умышленный наезд грузовика на толпу в Берлине
09:06 Федор Смолов из ФК «Краснодар» признан лучшим игроком 2016 года
09:04 Порошенко проигнорировал убийство посла РФ в Анкаре
08:42 Совбез ООН признал убийство посла РФ в Турции терактом
08:23 Госдеп США подтвердил задержание стрелявшего у посольства в Анкаре
08:09 Число жертв наезда в Берлине увеличилось до 12 человек
07:44 Количество жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 54 человек
07:34 Глава МИД РФ прокомментировал убийство посла РФ в Турции
02:07 Выборщики подтвердили победу Трампа на выборах президента США
00:54 Следственный комитет РФ счел убийство посла в Турции терактом
00:21 Полиция Берлина поймала предполагаемого террориста
00:10 Полиция Цюриха нашла труп после стрельбы в исламском центре
00:00 Президент Турции прокомментировал убийство российского посла
19.12 23:26 Жертвами теракта в Берлине стали девять человек
19.12 23:14 Путин представил убитого в Турции посла к посмертной награде
19.12 22:26 Ростуризм дал рекомендации в связи с убийством посла в Турции
19.12 22:11 Мэр Анкары связал убийство посла РФ с гибелью Су-24
19.12 21:55 МИД РФ назвал убийство посла в Турции терактом
19.12 21:29 Убийство посла РФ в Турции назвали местью за Алеппо
19.12 21:04 Посла России в Турции убил полицейский
19.12 20:48 В Турции усилили охрану российской дипмиссии
19.12 20:35 Историк Александр Мещеряков рассказал о национальном характере и культуре Японии
19.12 20:28 МИД подтвердил кончину посла России в Турции
19.12 20:25 В Госдуму на ратификацию поступило соглашение по «Турецкому потоку»
19.12 20:07 СМИ сообщили о кончине посла РФ в Анкаре после покушения
19.12 20:04 МВФ похвалил Украину за национализацию Приватбанка
19.12 19:59 Трамп определился с кандидатом на пост министра армии США
19.12 19:24 В Турции совершено покушение на посла России
19.12 19:23 «Газпром» предупредил Украину о подорожании газа
19.12 19:17 В ProScience-Театре выступит японовед Александр Мещеряков
19.12 19:14 Памфилова попросила Путина внедрить систему видеонаблюдения на выборах-2018
19.12 19:09 Верховный суд отказался проверять приговор Ильдару Дадину
19.12 18:50 ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за нацистские выкрики
19.12 18:49 Главу МВФ Кристин Лагард признали виновной в халатности
19.12 18:30 Росстат сообщил о снижении реальных доходов два года подряд
19.12 18:22 Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо
19.12 18:09 Правительство России отказалось участвовать в суде по скифскому золоту
19.12 18:07 Ким Белов покинул пост главного редактора GQ
19.12 17:52 Число жертв массового отравления в Иркутске приблизилось к 50
19.12 17:41 ЕС официально продлил санкции против России
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.