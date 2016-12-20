Число жертв наезда в Берлине увеличилось до 12 человек

Берлинская полиция сообщила на своей странице в Twitter, что от ранений в больницах скончались еще три человека, пострадавших при наезде грузовика на прохожих в столице Германии.

Число жертв увеличилось до 12 человек. Полицейские также уточнили, что всего госпитализированы 48 человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами наезда стали 9 человек.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в террористической атаке. В кабине автомобиля также был обнаружен мертвый пассажир.

У грузовика были польские номера, зарегистрированные в Гданьске.