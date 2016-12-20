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20 декабря 2016, 16:41
Крым Нидерланды Россия Украина

Украинская прокуратура завела дело на Booking.com за продажу путевок в Крым

Ответ прокуратуры депутату Верховной рады Григорию Логвинскому.
Ответ прокуратуры депутату Верховной рады Григорию Логвинскому.

По жалобе депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Григория Логвинского киевская прокуратура Крыма завела уголовное дело в отношении голландского туроператора Booking.com. Об этом сообщает «112 Украина».

Как рассказал сам депутат, его возмутила реклама и продажа проживания в санаториях и гостиницах Крыма. «Наглость доходит до того, что продают путевки даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации президента санатории, воруя деньги фактически у высших органов власти Украины», — подчеркнул Логвинский.

Депутат считает, что Украина вправе потребовать возмещение всех незаконно полученных средств и ограничить доступ к сайту. «Надеюсь, высокоразвитая Голландия, считающая Украину не достойной быть членом ЕС, не сможет не заметить бревно в своем глазу и тоже привлечет к ответственности нарушителя национального и международного законодательства», — заявил Логвинский.

В начале декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что намерен предложить странам Евросоюза ограничить материальную поддержку Украины. 6 апреля 2016 года на нидерландском референдуме по вопросу одобрения ассоциации Украины с ЕС 61% участников высказались против этого соглашения.

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