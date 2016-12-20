Украинская прокуратура завела дело на Booking.com за продажу путевок в Крым

По жалобе депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Григория Логвинского киевская прокуратура Крыма завела уголовное дело в отношении голландского туроператора Booking.com. Об этом сообщает «112 Украина».

Как рассказал сам депутат, его возмутила реклама и продажа проживания в санаториях и гостиницах Крыма. «Наглость доходит до того, что продают путевки даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации президента санатории, воруя деньги фактически у высших органов власти Украины», — подчеркнул Логвинский.

Депутат считает, что Украина вправе потребовать возмещение всех незаконно полученных средств и ограничить доступ к сайту. «Надеюсь, высокоразвитая Голландия, считающая Украину не достойной быть членом ЕС, не сможет не заметить бревно в своем глазу и тоже привлечет к ответственности нарушителя национального и международного законодательства», — заявил Логвинский.

В начале декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что намерен предложить странам Евросоюза ограничить материальную поддержку Украины. 6 апреля 2016 года на нидерландском референдуме по вопросу одобрения ассоциации Украины с ЕС 61% участников высказались против этого соглашения.