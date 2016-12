В Стамбуле открыли автомобильный тоннель под Босфором

В Стамбуле состоялась торжественная церемония открытия первого автомобильного тоннеля под Босфором. В ней приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Трансляция события велась телеканалом NTV.

Выступая на церемонии, Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью 19 декабря посла России в Турции Андрея Карлова. Президент подчеркнул, что убийство было совершено с целью подрыва российско-турецких отношений.

Отметим, что тоннель получил название «Евразия». Его длина составляет 14,6 километров. При этом длина участка, расположенного под проливом, составляет 5,4 километра. Максимальная глубина залегания тоннеля под Босфором достигает 106 метров.

Его строительство обошлось Турции в 1,2 млрд долларов. Отмечается, что теперь время пути между стамбульскими районами Казлычешме и Гозтепе сократится примерно с 1,5 часов до 15 минут. Ожидается, что ежесуточно через «Евразию» будет проезжать не менее 120 тысяч автомобилей.

