Французский эксперт выдвинул кандидатуру Путина на Нобелевскую премию

Руководитель французского «Центра политических и международных отношений» (CFPA) Фабьен Боссар инициировал выдвижение кандидатуры президента РФ Владимира путина на соискание Нобелевской премии мира, передает РИА Новости.

По словам политолога, он направил в Нобелевский комитет письмо, в котором заявил, что Путин достоин премии за свои миротворческие усилия.

Боссар рассчитывает, что его инициатива получит поддержку других экспертов и политических деятелей.

Он напомнил, что президенту США Бараку Обаме «нобелевка» в той же номинации была вручена в тот период, когда американские войска находились в Ираке. Соответственно, по мнению Боссара, наличие российских военных в Сирии не должно помешать присуждению премии Владимиру Путину.

«Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он, единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», — добавил политолог.

Напомним, в нынешнем году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за «решительные усилия по окончанию продолжавшейся более 50 лет гражданской войны». Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что стать ее лауреатом достоин только российский лидер.