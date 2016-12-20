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20 декабря 2016, 00:12
Мемория

Мемория. Елизавета Боярская

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Дмитрий Рожков

20 декабря 1985 года родилась Елизавета Боярская, актриса.

 

Личное дело 

Елизавета Михайловна Боярская (31 год) родилась в Ленинграде, в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.

С пяти лет занималась в студии танцев в Аничковом дворце, окончила подростковую модельную школу.

Вспоминала: «Я в школе училась плохо (только в последних классах взялась за ум), вела себя ужасно: бездельничала и болтала на уроках, прогуливала их. После родительских собраний мама приходила расстроенная и начинала меня стыдить и отчитывать, а папа вставал на мою защиту».

В 15 лет Боярская сыграла эпизодические роли в фильме «Ключи от смерти» и в сериале «Агент национальной безопасности 3», однако поначалу всерьез не заинтересовалась актерской профессией.

После школы собиралась поступать на отделение «реклама и связи с общественностью» факультета журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета, ходила на подготовительные курсы.

Но под впечатлением от спектаклей учебного театра «На Моховой» и Театра им. Ленсовета решила стать актрисой.

Поступила и в 2007 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Занималась в мастерской режиссера Льва Додина.

Во время учебы Боярскую начали приглашать в кино. Ее первой большой ролью была Танька в картине «Первый после Бога» (2005) режиссера Василия Чигинского.

Затем последовала роль Веры в фильме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня» (2006), где Боярская сыграла вместе с отцом.

В том же 2006 году, еще будучи студенткой СПбГАТИ, Боярская была принята в труппу Малого драматического театра — Театра Европы, главным режиссером и директором которого был и остается Лев Додин.

Сыграла в таких спектаклях как «Король Лир», «Жизнь и судьба», «Прекрасное воскресенье для разбитого сердца», «Три сестры», «Вишневый сад» и других.

Настоящую известность Боярской принесли главные роли в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова и «Адмиралъ» (2008) Андрея Кравчука.

В 2014 году исполнила одну из главных ролей в российско-казахстанской приключенческой картине «Беглецы» режиссера Рустама Мосафира. В 2015 году снялась в романтической комедии Павла Руминова «Статус: свободен». В 2016 году сыграла заглавную роль в фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина» (премьера картины намечена на 2017 год).

В начале 2016-го рассказывала об этой роли: «Мне кажется, я только сейчас, в процессе работы, поверила, что это не сон, а реальность. Для меня эта героиня всегда была большой и, как казалось, несбыточной мечтой. Столько уже фильмов по «Анне Карениной» сняли, я не думала, что кто-то возьмется за новый. Знаешь, есть присказка: «Кошелек или жизнь?!» У меня было: «Роль или жизнь». Я на пробы шла, запрещая себе думать, что могу не пройти, только за победой».

Чем знаменита

 
Фото: Дмитрий Дубинский

Известная актриса театра и кино, запомнившаяся по фильмам «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Пять невест», «Беглецы», «Статус: свободен».

Среди ее запоминающихся театральных работ спектакли «Король Лир», «Жизнь и судьба», «Три сестры», «Коварство и любовь», «Леди Макбет нашего уезда», «Сирано де Бержерак».

Дочь актера Михаила Боярского.

 

О чем надо знать

В июле 2010 года Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева. В 2012 году у пары родился сын Андрей.

Матвеев — звезда киноленты «Стиляги». Они начали встречаться, когда актер еще был женат на актрисе «Табакерки» Яне Сексте. Поэтому Боярская и Матвеев долгое время не афишировали отношения. Сексте в 2013 году вышла замуж за композитора Дмитрия Марина.

Боярская рассказывала: «Первая встреча и первая легкая влюбленность случились гораздо раньше — на пробах фильма «1612» в 2006 году. Я тогда подумала: «Какой прекрасный мужчина!» Такая мгновенная влюбленность, с первого взгляда, держалась пару дней… Потом мы не пересекались несколько лет. Периодически по телевизору я видела какие-то передачи, в которых участвовал Максим, и каждый раз думала: «Боже мой, какой прекрасный человек! Я хотела бы, чтобы мой муж выглядел именно так». Но жизнь еще долго, очень долго нас не сталкивала».

 

Прямая речь:

О театре и кино (журнал Interview): «Если у артиста есть понимание и силы сказать себе, что он может обойтись без театра, я ему только завидую. Потому что, наверное, он более самодостаточный, более уверенный в себе и более одаренный. Я так не могу, мне кажется, без театра я перестану существовать как актриса. Сцена для меня — как для пианиста фортепиано, как для балетных — станок, мне всегда нужно поддерживать себя в тонусе. В том числе и для кино, где необходимо быть максимально мобилизованным, где нет времени на раскачку, на то, чтобы рассусоливать. Театр в этом плане очень хороший тренажёр — есть репетиции, ты можешь продумать роль, пощупать ее с одной стороны, с другой. И в конце концов, в театре ты имеешь право на ошибку. Потому что в следующий раз можно все поправить».

Об отношении к слову «секс-символ» (там же): «Пусть называют, как хотят. Главное — собой оставаться. Вот есть я, Лиза Боярская. Настоящая, та, которую родители мои родили, которая сидит сейчас здесь за столом. А есть та, которая существует в желтой прессе. Отдельный персонаж, у которого вечно что-то происходит. Я не знаю, кто это, и не имею к этому персонажу никакого отношения. Но повлиять на него я тоже не могу. И мне уже все равно. Пусть та Лиза Боярская делает, что хочет. Я только надеюсь, что люди сумеют отличить подлинное от фальшивого».

О муже (Cosmo.ru, январь 2016): «Мы оба — перфекционисты. Впрочем, друзья, наверное, скажут, что я легкая, сиюминутная, порывистая, плыву по течению туда, куда меня занесет. А Макс очень организованный. Например, он увлечен здоровым образом жизни: пять раз в день питается, готовит и раскладывает еду по контейнерам, возит их с собой. Он еще и английский умудряется в машине учить. А я все мечтаю играть на фортепиано гаммы и никак не начну. Если Макс что-то задумывает — делает сразу, в тот же день. Я так не умею. Конечно, любые вопросы, которые касаются семьи, сына, решаю моментально. Но есть же еще и собственные мечты, не такие обязательные, и потому они пока остаются в списках».

О незабываемом Новом годе (Tele.ru, декабрь 2014): «Всего дважды я праздновала Новый год вне дома. Первый раз в Нью-Йорке — мы полетели туда с Максимом, собираясь встретить праздник на Таймс-сквер. Представляли, как с высоты на нас будет спускаться знаменитый новогодний шар… Оказалось, чтобы попасть туда в полночь, нужно занимать очередь как минимум с пяти вечера, а то и раньше! А мы, наивные, только в 23:00 вышли из ресторана! И быстро поняли, что на Таймс-сквер не попадаем. Встречали праздник на одной из авеню. Вокруг творилось абсолютное безумие, потому что люди всех национальностей, собранные в эту ночь в одном городе, кричали, дудели, вопили, зажигали бенгальские огни, танцевали! В общем, та ночь нам запомнилась, но прежде всего тем, что это был первый Новый год, который мы встречали в качестве мужа и жены».

7 фактов о Елизавете Боярской

  • У актрисы есть старший брат Сергей Боярский. Он некоторое время увлекался музыкой, затем работал в «Балтонэксим банке», потом участвовал в инвестиционных проектах. В 2016 году был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».
  • На левой щеке у Боярской небольшой шрам, который она получила в возрасте девяти месяцев. Тогда она уронила лампу, и один из осколков полоснул по лицу. В больнице порез зашили.
  • За роль Гонерильи в спектакле «Король Лир» 2006 года актриса получила премию «Золотой софит» в номинации «Лучший дебют». В 2014 году за роль Леди Макбет в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» она была удостоена премии «Хрустальная Турандот».
  • Награждена молдавским орденом Почета (2011).
  • Снялась в нескольких клипах на песни Валерия Меладзе.
  • У группы ILWT есть песня «Лиза», посвященная Боярской.
  • Сама актриса слушает главным образом джаз и классику. «Мне, например, нравится Майкл Бабл или французский шансон, а-ля певица Zaz. А из классики я люблю Рахманинова, Чайковского, Шостаковича», — рассказывала Боярская.

Материалы о Елизавете Боярской:

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