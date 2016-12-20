Пентагон сообщил о возрате Китаем захваченного подводного беспилотника

Китайцы передали на американский эсминец «Мартин» военный подводный беспилотный аппарат, который был захвачен 15 декабря. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В заявлении ведомства сказано, что в момент захвата аппарат занимался океанографическими исследованиями, и действия китайской стороны противоречат как международному законодательству, так и стандартам профессионального взаимодействия между флотами.

Американский подводный дрон был захвачен китайскими моряками в международных водах вблизи береговой линии Филиппин.

Пентагон призвал немедленно вернуть беспилотник, так как он обладает суверенным иммунитетом судна Соединенных Штатов.

18 декабря Минобороны Китая пообещало вернуть дрон. Однако представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что изыскания США в Южно-Китайском море в прибрежных водах Китая угрожают суверенитету и безопасности КНР.