МИД Турции назвал убийство Карлова «низменным поступком»

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу выразил уверенность в том, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова не скажется на состоянии двусторонних отношений между странами, передает «Интерфакс».

«Это низменный поступок, который, я уверен, не будет иметь никакого влияния на наши отношения и на борьбу с терроризмом», — сказал министр об убийстве Карлова.

По его словам, между президентами РФ и Турции состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о проведении совместного расследования.

«Российские специалисты в ближайшее время прибудут в Турцию, чтобы принять участие в расследовании», — резюмировал Чавушоглу.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки в Анкаре 19 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Москву 20 декабря для проведения переговоров по урегулированию ситуации.