Экспертиза «Полит.ру»: Вскоре можно ожидать роста курса евро

Курс евро, резко снизивший до уровня менее, чем 64 рубля, может в близком будущем немного скорректироваться в вверх. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил руководитель направления «Финансовые рынки» Экономической экспертной группы при правительстве России Игорь Беляков, комментируя скачок курса европейской валюты к российской.

«Снижение курса евро к рублю вызвано событиями на мировом рынке, а именно – снижением курса евро к доллару. Основной фактор, лежащий в основе этого явления, – недавнее повышение ставки ФРС, которого ждали весь год. Инвесторы оценили данный шаг как заметное повышение курса доллара, соответственно, курс евро упал.

Что касается соотношения с рублем, то, с одной стороны, здесь играет роль автоматическое отражение снижения курса евро к доллару, а с другой стороны – такой фактор, который традиционно влияет на курс рубля, как цены на нефть. В последнее время цена на нефть находилась на отметке около 55 долларов за баррель и не показывала отрицательных тенденций, и данный фактор играет в пользу рубля.

Что касается перспектив на ближайшее будущее, то, скорее всего, эта новость будет частично отыграна в обратную сторону. Можно ожидать небольшую коррекцию курса евро вверх. И в дальнейшем при отсутствии существенных краткосрочных новостей основную роль будет играть динамика цен на нефть. То есть, если цена на нефть останется на уровне 55 долларов или еще подрастет, то перспективы рубля еще улучшатся», – сказал Игорь Беляков.

Напомним, в ходе торгов 20 декабря стоимость евро на Московской бирже опускалась разом на 50 копеек, достигнув 63,8625 рубля за евро. Это на 0,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов; кроме того, это первый с лет 2015 года случай падения евро ниже уровня в 64 рубля.

Как сообщает РБК, курс доллара к рублю на Московской бирже 20 декабря снижался до уровня 61,53 рубля, что на 0,67% ниже уровня закрытия торгов 19 декабря.