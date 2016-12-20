Эксперт Николай Петров: Госфинансирование партий увеличили во избежание конфликтов

Кремль увеличил госфинансирование партий, набравших свыше 3% голосов, поскольку заинтересован в непоявлении конфликтов. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«По поводу итогов выборов стоит сказать о нескольких моментах. Один момент в этой ситуации связан с тем, что в условиях пониженной явки при сохранении старой платы за один голос все политические партии получили бы сократившееся финансирование. И поэтому было принято решение поднять цену одного голоса, чтобы такого рода казуса не произошло.

И второй момент. На этих выборах «Единая Россия» получила очень много голосов, мест, процентов, поэтому Кремль предпринял попытку задобрить основные политические партии, выделив им места, скажем, в руководстве комитетов, не пропорционально их результатам на этих выборах, а так, как они их получали по результатам прошлых выборов – чтобы не было никакого публичного демарша, конфликта и так далее. То есть это такой вопрос политеса в отношении трех лояльных партий условной думской оппозиции.

Итак, речь идет о господдержке четырех партий; и Кремль сегодня заинтересован в непоявлении конфликтов – которые возникли бы, безусловно, если бы и деньги, которые получают из госбюджета три оппозиционные партии в Государственной Думе, и руководящие посты в этой Думе, и возможность нанимать помощников депутатам – если бы все это сократилось. Чтобы депутаты от оппозиционных партий молчали чувствовали себя вполне комфортабельно, практически было сохранено все это по состоянию на прошлые, а не на эти выборы», – так прокомментировал ситуацию Николай Петров.

О том, что глава государства подписал закон об увеличении госфинансирования партий, набравших не меньше 3% голосов избирателей, стало известно 20 декабря. В соответствии с этим законом, который вступит в силу с 1 января 2017 года, стоимость голоса избирателя вырастет со 110 до 152 рублей.

Объем бюджетных отчислений для реализации законопроекта составит в 2017 году 6,952 миллиарда рублей, отмечалось в сопроводительных документах к нему.