Путин выразил соболезнования после событий в Берлине

Российский лидер Владимир Путин принес свои соболезнования Федеральному президенту Германии Йоахиму Гауку и Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с гибелью людей на рождественской ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика. Путин отметил жестокость и цинизм совершенного преступления. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.

«Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — подчеркнул президент РФ.

Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.

Вечером 19 декабря в центре Берлина врезался в толпу людей грузовик. По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали 12 человек, еще 48 человек госпитализированы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в наезде, предположительно, им оказался беженец из Пакистана. Случившееся расследуется как теракт.