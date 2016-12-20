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20 декабря 2016, 12:36
Минюст некоммерческие организации суды ЮКОС

НКО отказалась раскрывать затраты РФ на суды по делу ЮКОСа

Дело ЮКОСа
Дело ЮКОСа
Фото: gezite.org

Узнать расходы РФ на судебные разбирательства по делу ЮКОСа не представляется возможным, так как «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ) до сих пор не опубликовал в специальной базе Минюста электронный отчет о своей работе, сообщает РБК.

Некоммерческая организация МЦПЗ была создана в начале 2015 года для координации юридической защиты российских активов от бывших акционеров ЮКОСа. Согласно дествующему в России закону об НКО, организация должна публиковать свою отчетность на портале Минюста, однако информации об этом на сайте ведомства пока нет.

Издание отмечает, что в самом МЦПЗ отказались предоставить отчетность РБК. Генеральный директор организации Андрей Кондаков заявил изданию, что НКО должно напрямую предоставлять информацию в Минюст, что и было сделано.  

В свою очередь, в Минюсте пояснили, что не обязаны раскрывать данные о поступлении и расходовании средств той или иной НКО, если документы переданы в министерство на бумажном носителе.

В то же время в ответе пресс-службы Минюста отметили, что «предоставление отчетов на бумажном носителе не освобождает некоммерческую организацию от обязанности размещения отчетности на информационном портале о деятельности некоммерческих организаций или от опубликования в СМИ».

РБК ссылается на открытые данные системы СПАРК, согласно которым, объем поступлений МЦПЗ превышает 3 млн рублей за год, оборотные активы к концу 2015-го достигали 881 млн рублей, а добровольные имущественные взносы и пожертвования – 212 млн рублей. В свою очередь, в госбюджете РФ на статью «Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации» в 2016 году выделяется 4,71 млрд рублей, а в 2017 году — 3,38 млрд рублей. В свою очередь, независимые эксперты оценивают возможные расходы на суды по делу ЮКОСа в десятки миллионов долларов.

В середине ноября Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос министерства юстиции о законности решения Европейского суда по правам человека, присудившего компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. В июле 2014 года ЕСПЧ присудил 1,8 млрд евро компенсации бывшим акционерам компании. Очередные слушания по запросу Минюста по этому делу прошли 15 декабря.

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