НКО отказалась раскрывать затраты РФ на суды по делу ЮКОСа

Узнать расходы РФ на судебные разбирательства по делу ЮКОСа не представляется возможным, так как «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ) до сих пор не опубликовал в специальной базе Минюста электронный отчет о своей работе, сообщает РБК.

Некоммерческая организация МЦПЗ была создана в начале 2015 года для координации юридической защиты российских активов от бывших акционеров ЮКОСа. Согласно дествующему в России закону об НКО, организация должна публиковать свою отчетность на портале Минюста, однако информации об этом на сайте ведомства пока нет.

Издание отмечает, что в самом МЦПЗ отказались предоставить отчетность РБК. Генеральный директор организации Андрей Кондаков заявил изданию, что НКО должно напрямую предоставлять информацию в Минюст, что и было сделано.

В свою очередь, в Минюсте пояснили, что не обязаны раскрывать данные о поступлении и расходовании средств той или иной НКО, если документы переданы в министерство на бумажном носителе.

В то же время в ответе пресс-службы Минюста отметили, что «предоставление отчетов на бумажном носителе не освобождает некоммерческую организацию от обязанности размещения отчетности на информационном портале о деятельности некоммерческих организаций или от опубликования в СМИ».

РБК ссылается на открытые данные системы СПАРК, согласно которым, объем поступлений МЦПЗ превышает 3 млн рублей за год, оборотные активы к концу 2015-го достигали 881 млн рублей, а добровольные имущественные взносы и пожертвования – 212 млн рублей. В свою очередь, в госбюджете РФ на статью «Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации» в 2016 году выделяется 4,71 млрд рублей, а в 2017 году — 3,38 млрд рублей. В свою очередь, независимые эксперты оценивают возможные расходы на суды по делу ЮКОСа в десятки миллионов долларов.

В середине ноября Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос министерства юстиции о законности решения Европейского суда по правам человека, присудившего компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. В июле 2014 года ЕСПЧ присудил 1,8 млрд евро компенсации бывшим акционерам компании. Очередные слушания по запросу Минюста по этому делу прошли 15 декабря.