Центробанк рассказал о вреде регулирования криптовалют

Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов заявил, что попытки регулирования в стране рынка криптовалют могут привести к перемещению сделок с ними за пределами РФ. Вывод сделок за границу, в свою очередь, снизит из безопасность. Об этом пишет РИА Новости.

«Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — пояснил Калухов.

Он считает, в частности, что установление обязанности для пользователей криптовалют проходить полную идентификацию отпугнет тех людей, которых ожидают для мониторинга финансовые власти.

«Просто этот мониторинг останется за пределами страны. И я не уверен, что отсутствие мониторинга внутри страны повысит безопасность или стабильность ситуации в России. Выталкивая процесс обмена за пределы страны, мы, на самом деле, понижаем уровень безопасности и стабильности», — заверил Калухов.

Директор департамента отметил, что весь объем существующих в мире криптовалют не превышает 15 млрд долларов.

«В рамках мировой финансовой стабильности, честно скажу, это одна в периоде после запятой, то есть это пока не те цифры, которые могут каким-либо образом влиять на стабильность», — сказал он.

В настоящее время в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Однако ответственность за нарушение запрета не установлена. В связи с этим Министерство финансов РФ приступило к разработке законопроекта о наказании за использование криптовалют.