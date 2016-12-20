Полиция подтвердила умышленный наезд грузовика на толпу в Берлине

Грузовик был направлен на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина умышленно. Об этом сообщается в твиттере полиции немецкой столицы.

«Cледователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно», — говорится в сообщении.

Сразу после происшествия, жертвами которого, по последним данным, стали 12 человек, полицейские заявили, что рассматривают случившееся как террористический акт.

19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате наезда на месте погибли 9 человек. Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в террористической атаке. В кабине автомобиля также был обнаружен мертвый пассажир. У грузовика были польские номера, зарегистрированные в Гданьске.

По последним данным, госпитализированы 48 человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.