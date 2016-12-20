Турция заявила о намерении продолжать диалог с Россией по Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о намерении страны продолжать переговоры с Российской Федерацией относительно ситуации в Сирии, передает ТАСС.

«Турция намерена продолжать диалог с Россией по Сирии», — заявил турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара решительно осуждает убийство посла РФ Андрея Карлова, произошедшее 19 декабря и скорбит вместе с народом России, передает РИА Новости.

«Прежде всего я хотел бы еще раз решительно осудить преступление, совершенное в отношении вашего коллеги и моего друга, посла России Андрея Карлова. Россия всегда направляла в Анкару выдающихся дипломатов, что еще раз значение, которые вы придаете развитию наших отношений. Карлов был не только прекрасным дипломатом, но и замечательным человеком. Вчера провели разговор наши президенты, и мы также побеседовали. Я хочу, чтобы вы знали, что Турция и турецкий народ скорбит так же, как скорбит Россия и народ России», — отметил глава МИД Турции на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Турецкий министр также рассказал, что улица в Анкаре, где находится посольство России, будет переименована в честь погибшего дипломата Карлова, пишет ТАСС.

«Мы приняли решение, меня проинформировал об этом премьер-министр Турции, увековечить память господина Андрея Карлова в Анкаре. Имеем в виду переименовать улицу, где находится посольство Российской Федерации, в улицу Андрея Карлова», — сказал министр.

Посол РФ Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Сотрудники полиции ликвидировали убийцу Мевлюта Атынташа на месте происшествия 19 декабря.

В Анкару прибыла оперативно-следственная группа России для расследования чрезвычайного происшествия.