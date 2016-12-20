СМИ сообщили о планах Обамы блокировать бурение в Арктике

Действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама намерен «заморозить» продажу прав прав на шельфовое бурение в Арктике и Атлантическом океане. Речь идет об участках, принадлежащих США, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что о своем решении американский лидер объявит 20 декабря. Вероятнее всего, Обама будет ссылаться на положение 1953 года о сохранении коралловых рифов и морских заповедников, которое дает ему право ввести запрет на предоставление лицензий на нефтегазовую добычу на шельфовых участках США.

Новые ограничение не скажутся на работе компаний, которые уже ведут свою деятельность на данных территориях.

Предполагается, что аналогичное решение вскоре может также принять Канада.

Такое решение Обама может принять в связи с соответствующим заявлением защитников окружающей среды и жителей восточного побережья США.

Однако Bloomberg подчеркивает, что решение может быть отменено администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Напомним, что инаугурация Трампа пройдет 20 января 2017 года.