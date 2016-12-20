Медведев призвал «не растранжирить» доверие россиян к Госдуме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что рейтинг доверия россиян к Государственной думе вырос, передает РИА Новости.

«Может быть, это пока еще такой внешний результат, и, наверное, не нужно этому придавать сверхзначение, но я все-таки об этом скажу — это важно для всех вас, для меня как для председателя партии, вообще для власти в нашей стране. Вырос рейтинг доверия к Государственной думе. Это такое достояние, которым нужно экономно распоряжаться», — пояснил глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что в любой стране граждане ожидают еще большего, чем делает для них власть. «Но то, что в результате начала вашей работы уже эта работа конвертировалась в рост доверия, это неплохо. Сейчас очень важно это не растранжирить. Надеюсь, что все коллеги, в том числе руководство Государственной думы, это отлично понимают», — добавил он.

Премьер призвал контролировать все проекты партии в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Конечно, нужно держать на особом контроле те предложения, которые вы выдвинули при подготовке бюджета, тем более, что часть из них являются партийными проектами», — отметил Медведев. В случае возникновения трудностей премьер-министр попросил докладывать ему лично.