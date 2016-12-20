СМИ сообщили о новом расследовании Еврокомиссии в отношении Facebook

Европейская комиссия (ЕК) подозревает крупнейшую в мире соцсеть Facebook в том, что она могла предоставить неверную информацию во время рассмотрения сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году, сообщает Bloomberg.

Возражения по этому вопросу Еврокомиссия уже направила компании. У американской компании есть время до 31 января 2017 года ответить на предварительные опасения ЕК. В случае, если опасения подтвердятся, Facebook может быть оштрафован — на сумму до 1 процента от годового оборота.

Европейские регуляторы в частности, подозревают, что соцсеть в запросе на одобрение сделки, направленном в Еврокомиссию, предоставила «неточную и вводящую в заблуждение информацию». В представленных документах Facebook указала, что у нее нет возможности установить «устойчивую связь между аккаунтами пользователей двух компаний». Между тем, выяснилось, что такая техническая возможность в 2014 году существовала.

В конце октября Евросоюз потребовал от WhatsApp приостановить обмен данными с Facebook. Члены правления ЕС выразили серьезную озабоченность изменениями в политике конфиденциальности мессенджера, который передал соцсети Facebook свою базу телефонов пользователей. Право сбора, хранения и использования данных пользователей WhatsApp из ЕС не было оговорено в условиях предоставления услуг и в политике конфиденциальности на момент регистрации пользователей в чат-сервисе.