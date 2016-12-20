Президент Турции прокомментировал убийство российского посла

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, убийство российского посла Андрея Карлова было направлено на причинение вреда отношениям Москвы и Анкары, передает Reuters.

По словам президента Турции, нападавший, тем не менее, не достиг своей цели: обе страны солидарны друг с другом, что доказывают совместные действия по эвакуации боевиков из сирийского города Алеппо.

Эрдоган заверил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с этой оценкой ситуации в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора.

По словам президента Турции, для расследования убийства Карлова будет создана двусторонняя специальная комиссия.

Напомним, офицер полиции Турции Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в Карлова, пока тот выступал на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. МИД России уже заявил, что произошедшее было террористическим актом, а президент РФ Владимир Путин представил погибшего посла к посмертной награде.