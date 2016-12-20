Улица и выставочный зал в Анкаре получат имя Карлова

В память об убитом после России в Турции Андрее Карлове назовут выставочный зал Центра современного искусства в турецкой столице. Об этом во вторник сообщается в Facebook Городского совета Анкары.

По информации властей города, в настоящее время на входе в центр «постоянно дежурят сотрудники охраны, работают камеры и рентген-сканеры».

Ранее стало известно, что улица в Анкаре, где находится посольство России, будет названа в честь убитого 19 декабря российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Вечером во вторник в аэропорту Анкары Эсенбога прошла церемония прощания с Андреем Карловым. С турецкой стороны присутствовали мэр Анкары Мелик Гёкчек, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, вице-премьер Тогрул Тюркеш.

После этого спецборт с телом убитого посла Андрея Карлова вылетел в Москву. В столичном аэропорту Внуково самолет будет лично встречать глава МИД России Сергей Лавров.

Кадры с церемонии передачи России тела Андрея Карлова публикует Ruptly:

Также сообщалось, что посол Турции в России Хюсейин Дириоз осудил убийство своего российского коллеги в Анкаре.