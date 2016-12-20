ФАС отложила рассмотрение дела против Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла рассмотрение дела против американской корпорации Microsoft на конец января 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Microsoft отложили, по ходатайству Microsoft, и в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств», — рассказали в ФАС.

Напомним, что дело в отношении Microsoft было возбуждено в ноябре текущего года после жалобы «Лаборатории Касперского». Корпорация подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Претензии со стороны «Лаборатории Касперского», в частности, связаны с сокращением Microsoft времени для проверки и адаптации совместимости антивирусного программного обеспечения (ПО) сторонних разработчиков с операционной системой Windows 10. Американская корпорация отводит на это лишь шесть дней вместо прежних двух месяцев.