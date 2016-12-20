20 декабря 2016, 09:31
На Филевской линии метро встал поезд
В столичном метрополитене на Филевской линии утром 20 декабря произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метро.
«Филевская линия. Пользуйтесь другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом», — сообщили сотрудники метрополитена.
Они отметили, что в настоящее время прикладывают необходимые усилия для восстановления нормального движения поездов.
Стоит отметить, что сбой в метро вызван неисправностью одного из поездов.
9:12 Филёвская линия. Неисправность поезда устранена. Движение войдет в график в ближайшее время.— Московское метро (@MetroOperativno) 20 декабря 2016 г.
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