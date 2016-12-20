На Филевской линии метро встал поезд

В столичном метрополитене на Филевской линии утром 20 декабря произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метро.

«Филевская линия. Пользуйтесь другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом», — сообщили сотрудники метрополитена.

Они отметили, что в настоящее время прикладывают необходимые усилия для восстановления нормального движения поездов.

Стоит отметить, что сбой в метро вызван неисправностью одного из поездов.