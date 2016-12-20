В экспертных дискуссиях Гайдаровского форума в РАНХиГС примут участие руководители Unilever, The Coca-Cola Company, EY иJohnson&Johnson

С 13 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и госслужбы пройдет VIII Гайдаровский форум – одна из крупнейших экономических и экспертных конференций России.

На панельной дискуссии Гайдаровского форума-2017 «Контуры устойчивого развития определяются сегодня» выступит Пол Полман – CEO Unilever. Под его руководством компания поставила перед собой амбициозную цель по удвоению объемов бизнеса при одновременном снижении воздействия на окружающую среду и повышении позитивного влияния на общество.

Пол Полман

Пол Полман начинал свой карьерный путь с работы в компании Procter&Gamble в 1979 г. В течение последующих лет он занимал там различные руководящие должности, включая пост президента группы компаний Procter&Gamble в Европе. На сегодняшний день он является председателем Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию, членом Международного делового совета Всемирного экономического форума, членом правления Глобального договора ООН и Форума потребительских товаров. Эксперт входил в состав Группы высокого уровня по реализации «Повестки дня в области развития после 2015 г.» и выступал в качестве сопредседателя целевой группы Business 20 по продовольственной безопасности в рамках Группы 20. Пол Полман также заявлен в качестве участника центральной дискуссии форума – «Россия и мир: выбор приоритетов».

Клайд Таггл

Клайд Таггл, старший вице-президент The Coca-Cola Company, принимает участие в Гайдаровском форуме не впервые. Его связывают с Россией давние партнерские отношения – с 2006 г. он руководит подразделением The Coca-Cola Company в России, Украине и Беларуси. В том же году он был избран в совет директоров Американской торгово-промышленной палаты в России, стал членом Международного форума лидеров бизнеса принца Уэльского. Клайд Таггл активно поддерживает компанию «Трансатлантические партнеры против СПИДа» и является лидером оперативной группы по улучшению имиджа России за рубежом в рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Важнейшие вопросы здравоохранения на Гайдаровском форуме будут раскрыты в ходе экспертной дискуссии «Инвестиции в здравоохранение в 2006–2016 гг.: работа над ошибками», ключевой доклад на которой представит Дмитрий Халилов – партнер компании EY, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям медико-биологической отрасли в России и СНГ. В дискуссии примет участие Джейн Гриффитс, председатель совета директоров группы компаний Janssen фармацевтического подразделения Johnson&Johnson, которая также выступит в ходе дискуссии «Лекарственное обеспечение в России: бюджет, баланс и результат».

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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