В Госдуме назвали «верхом цинизма» резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о положении дел в области прав человека в Крыму и Севастополе является «верхом цинизма» на фоне транспортной и энергетической блокады полуострова со стороны Украины, передает ТАСС.

Также народный избранник призвал представителей ООН лично приехать в Крым.

В свою очередь, член комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов в интервью «Ленте.ру» заявил, что принятие Генассамблеей ООН антироссийской резолюции о нарушениях прав человека в Крыму было ожидаемым решением. «Когда решения принимают люди, которые в Крыму ни разу не были и с ситуацией в Крыму незнакомы, это просто дикость», — заявил депутат. По его словам, факты, отраженные в отчете, «по большей части надуманные».

О резолюции Генасамбели ООН высказался и депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. «Факты, которые предъявили украинские дипломаты, это зеркальная противоположность тому, что происходит у них в стране. На полуострове никого не преследует за религиозные убеждения, за исключением, конечно, экстремистских и запрещенных в России радикальных организаций», — заявил Бальбек, его слова цитирует ТАСС.

Во вторник глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал резолюцию ООН по Крыму. В своем твиттере он обратил внимание, что теперь в официальных документах ООН будет указываться «оккупация» Россией украинского полуострова Крым и города Севастополя.

Днем ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о положении дел в области прав человека в Крыму и Севастополе. В документе осуждаются «ущемления прав человека и дискриминационные меры» на «аннексированном украинском полуострове» со стороны «российских оккупационных властей» в отношении жителей полуострова — крымских татар, а также «украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам».

За принятие резолюции проголосовали 70 стран, 26 — против, 77 воздержались. В числе стран, которые высказались против — Россия, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Китай, КНДР и Сирия). Накануне голосования Белоруссия попыталась заблокировать рассмотрение в комитете ГА ООН вопроса по Крыму. Это событие вызвало негодование в Украине. В частности, весьма резко отреагировали украинские дипломаты, назвав это попыткой «удара в спину».