Госдума ускоренно рассмотрит поправки к закону о парламентском контроле кабмина

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что 21 декабря будут рассмотрены поправки к закону о парламентском контроле. Об этом он рассказал РБК.

Крашенинников уточнил, что комитет изучил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении.

Ирина Яровая, одна из авторов поправок к закону о парламентском контроле, сообщила, что идея закона возникла после того, как выяснилось, что к 1 января 2017 года оказались неподготовленными документы о деятельности коллекторов, о вывозе бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карте и государственной информационной системе ЖКХ.

Павел Крашениннков сравнил нововведение с практикой советских времен, когда к внесению нового закона готовился перечень соответствующих актов, которые после рассмотрения принимались или отклонялись.

Кроме того, он заявил, что не усматривает сложностей в учете замечаний правового аппарата Госдумы. В частности, речь идет о введении понятия «отложенный срок вступления в силу», из-за которого законопроект не отвечает критерию «недвусмысленности правовой нормы».

Политолог Аббас Галлямов заявил РБК, что в случае принятия закон резко усилит позиции парламента.

«Володин, конечно, согласовал подобное изменение баланса сил с президентом — иначе и быть не может. Но при этом очевидно, что правительство будет не в восторге. И не факт, что оно не найдет аргументов и не сумеет убедить Путина не делать столь радикального шага. Поэтому Володину лучше поспешить. Железо надо ковать, пока оно горячо», — резюмировал Аббасов.